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İsrail ordusundan Suriye sınırındaki birliklerine takviye

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

İsrail ordusundan Suriye sınırındaki birliklerine takviye

KUDÜS (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera iline yönelik saldırılarının ardından, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki birliklerine takviye güç gönderdiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında görevli Kuzey Komutanlığı'ndaki birliklere topçu ve zırhlı araç gücü takviyesi yapıldığı belirtildi.

İsrail'in Suriye sorununda "tarafsız kalmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, "İsrail'in egemenliğine ve vatandaşlarını riske atacak her türlü ihlale kesinlikle karşılık verilecektir." denildi.

"Kuzey Komutanlığı'ndaki durum değerlendirmesinin ardından, Golan Tepeleri'ndeki 210. Bölüğün ek zırhlı ve topçu birlikleriyle takviye edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Dera'daki rejim saldırılarından kaçarak İsrail'in Suriye sınırına sığınan sivillere yönelik yardım faaliyetlerine ise devam edileceği kaydedildi.

- Dera'dan kaçan sivillerin İsrail'e girişine izin verilmeyecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugünkü haftalık olağan kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ve Dera'daki saldırılardan kaçarak İsrail sınırına gelen Suriyeli sivillerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in sınırlarını korumaya ve insani yardımlara devam edeceğini söyleyen Netanyahu, Dera'daki saldırılardan kaçan sivillerin İsrail'e girişine ise izin vermeyeceklerini belirtti.

Dera'daki Esed rejimi saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli sivil, İsrail sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
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- Rejimin Dera'ya askeri operasyonu

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

Rejim ve destekçileri, Dera'daki operasyonda son 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dera israil Suriye

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