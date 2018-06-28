HABER

İsrail ordusunun, "Gazze operasyonunu" erteleme isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 05:27 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki duvar inşatı tamamlanmadan herhangi bir askeri operasyon düzenlenmemesini istiyor

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Gazze sınırına inşa edilen duvar tamamlanmadan buraya askeri operasyon düzenlememe konusunda hükümeti ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Kanal 10 televizyonunun haberinde, Gazze-İsrail sınırındaki gerilime rağmen İsrail ordusunun hükümetinin, Gazze sınırındaki duvar tamamlanıncaya kadar herhangi bir operasyon düzenlememeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, ordunun, Hamas'ın İsrail'deki hedeflere yönelik saldırıları devam ettiği müddetçe savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü benimsediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Hamas tarafından inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak bir duvar inşa ediyor.

İsrail'in yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994'te ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı kaydediliyor.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden olduİstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldıİstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze İsrail’deki Kanal 10 televizyon kanalı

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Eylül’de ipucu: Kanlı eldiven!

Kayıp Eylül’de ipucu: Kanlı eldiven!

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

Şehir Hatları seferleri iptal edildi!

Şehir Hatları seferleri iptal edildi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.