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İsrail Özel Kuvvetleri, Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

İsrail Özel Kuvvetleri, Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail Özel Kuvvetleri, cuma namazı sonrası kuşattığı Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Özel Kuvvetlerine bağlı çok sayıda polis, Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi." dedi.

Dibs, İsrail kuvvetlerinin Kıble Mescidi'nde bulunan bazı kişileri gözaltına alma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmasının ardından Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ni kuşatmıştı.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil polisi Kıble Mescid-i Kudüs

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