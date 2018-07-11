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İsrail "Özgürlük 2" gemisindeki 7 kişiyi serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 01:35 | Son Güncelleme

İsrail ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile yola çıkan gruptan gözaltına aldığı 7 kişiyi serbest bıraktı ancak geminin kaptanı ve yardımcısı halen gözaltında tutuluyor

İsrail'in, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruptan gözaltına aldığı 7 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Gazze'deki Kuşatmayı Kırma Ulusal Hareketi Koordinatörü Raid Ebu Dayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaptan ve yardımcısı dışında gözaltındaki kişilerin tamamının İsrail tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest kalan 7 kişinin Beyt Hanun kapısından geçerek Gazze'ye geldiğini belirten Dayr, uluslararası kuruluşlara kaptan ve yardımcısının akıbetinin ortaya çıkartılması çağrısında bulundu.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

İsrail güçleri, dün ablukayı delerek Güney Kıbrıs'a ulaşmayı planlayan bir grup Filistinlinin Gazze Limanı'ndan denize açıldığı "Özgürlük Gemisi 2"yi durdurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadesini kullanmıştı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetmişti.

- İsrail 2006'dan bu yana Gazze'yi abluka altında tutuyor

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Suheyl el-Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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"Özgürlük Gemisi 2" Gazze israil

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