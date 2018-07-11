İsrail'in, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruptan gözaltına aldığı 7 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Gazze'deki Kuşatmayı Kırma Ulusal Hareketi Koordinatörü Raid Ebu Dayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaptan ve yardımcısı dışında gözaltındaki kişilerin tamamının İsrail tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest kalan 7 kişinin Beyt Hanun kapısından geçerek Gazze'ye geldiğini belirten Dayr, uluslararası kuruluşlara kaptan ve yardımcısının akıbetinin ortaya çıkartılması çağrısında bulundu.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

İsrail güçleri, dün ablukayı delerek Güney Kıbrıs'a ulaşmayı planlayan bir grup Filistinlinin Gazze Limanı'ndan denize açıldığı "Özgürlük Gemisi 2"yi durdurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadesini kullanmıştı.