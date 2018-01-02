İsrail parlamentosundan Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa

KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosu Knesset'te geçen bir yasayla işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartı getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs'teki işgali pekiştirme yönünde adımlar atıyor.

Şehrin demografisini değiştirmek için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi.

Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek.

Knesset'in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, yeni yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkanı sağladığı vurgulandı.

Bu yasadan önce yasal olarak Kudüs'ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme imkanı bulunmuyordu.