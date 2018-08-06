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"İsrail, polis devletine dönüştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

İsrailli milletvekili Moshe Raz, "İsrail'in, görüşleri hükümetle uyuşmayan kişilerin alıkonulduğu, uzun saatler sorgulandığı bir polis devletine dönüştüğünü" söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail Meclisi milletvekili Moshe Raz, "İsrail'in, görüşleri hükümetle uyuşmayan kişilerin alıkonulduğu, uzun saatler sorgulandığı bir polis devletine dönüştüğünü" belirtti.

Muhalefetteki sol eğilimli Meretz Partisi milletvekili Raz, İsrail güçlerinin dün Yahudi asıllı ABD vatandaşı iki aktivisti "Filistin yanlısı faaliyetleri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dair görüşleri" hakkında Taba Sınır Kapısı'nda sorguya çekmesine ilişkin "Haaretz" gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında "İsrail'in, görüşleri hükümetle uyuşmayan kişilerin alıkonulduğu, uzun saatler sorgulandığı bir polis devletine dönüştüğünü" söyleyen Raz, aktivistlerin takibata maruz bırakılmasının İsrail'in insan hakları konusunda giderek dibe battığının bir başka delili olduğunu ifade etti.

- Meretz Partisi liderinden kınama

Öte yandan Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, sınırda yaşanan olaya tepki gösterdi.

Zandberg, konuyla alakalı yine aynı gazetede yer alan açıklamasında, Taba Sınır Kapısı'ndaki aktivistlerin maruz bırakıldığı uygulamayı kınayarak, "Sınırda siyasi sorgulamaların durması gerekiyor. İsrail bir polis devleti değil. Şin-Bet de Başbakan hakkında görüşleri araştırmakla görevlendirilmiş bir polis gücü değil." ifadelerini kullandı.

"Haaretz" gazetesi dünkü haberinde, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in, Yahudi asıllı ABD vatandaşı sol eğilimli insan hakları aktivisti Simone Zimmerman ile arkadaşı ABD'li Abigail Kirschbaum'u Mısır ile İsrail arasındaki Taba Sınır Kapısı'nda 3 saat bekleterek, Filistin yanlısı faaliyetleri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dair görüşleri hakkında sorguladığını" belirtilmişti.

İsrailli insan hakları örgütü Gisha Seyahat Özgürlüğü Hukuk Merkezi'nde (Gisha Legal Center for Freedom of Movement) çalışan Simone Zimmerman, olayın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, insan hakları kurumunda çalıştığı için şu an İsrail'de çalışma vizesiyle yaşadığını ifade etmiş, sınırda "İsrail'e gelme sebebi, Yahudilerle değil de Filistinlilerle çalışması ve siyasi görüşleri" hakkında sorgulandığını aktarmıştı.

İsrail resmi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de İsrail makamları "Filistinlilere destek verdiği" gerekçesiyle ABD vatandaşı Yahudi bazı insan hakları savunucularının ülkeye girişine izin vermemiş, aktivistleri sınır dışı etmişti.

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israil Kudüs Moshe Raz

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