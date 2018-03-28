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İsrail polisi 34 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

İsrail polisi 34 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria’dan "illegal" yollarla İsrail’in kuzey bölgelerine giren 34 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’dan İsrail’in kuzeyindeki Gilboa beldesi sınırlarına giren 34 Filistinlinin ihbar üzerine bulundukları alana yapılan baskınla gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan ihtarla polislerin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin soruşturma amacıyla kuzeydeki Afula beldesi polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.

İsrail’in 2003’te inşa ettiği Ayrım Duvarı Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinlinin Doğu Kudüs başta olmak üzere diğer kentlere geçişini engelliyor.

Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, ancak İsrail'in işgal atındaki topraklarda faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi’nden” (COGAT) aldıkları özel izinle İsrail’e geçiş yapabiliyor ve işçi olarak çalışabiliyor.

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COGAT Filistin israil

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