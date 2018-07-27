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İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı


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