İsrail polisi, Filistinli çocuğu hastanede gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Kudüs'te bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı Filistinli çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerine molotofkokteyli atma girişiminde bulunduğu iddiasıyla 14 yaşındaki Filistinlinin, tedavisinin devam ettiği El-Makasıd Hastanesi'nde gözaltına alındığı belirtildi.
Filistinli çocuğun, molotofkokteyli atmaya çalıştığı sırada kendisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Filistinlinin gözaltına alındıktan sonra bir İsrail hastanesine sevk edildiği kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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