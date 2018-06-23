İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - Kudüs yakınlarındaki bir kontrol noktasında İsrail polisinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kudüs'ün doğusundaki Ebu Deys bölgesindeki kontrol noktasında bir Filistinli İsrail polisinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada ise kontrol noktasında bulunan polislerin "şüpheli" bir Filistinliye ateş açtığı ve söz konusu kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

