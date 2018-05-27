İsrail polisi Kudüs’te Filistinli engelli kadını yaraladı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli engelli kadını eylem düzenleme girişimi iddiasıyla ateş ederek yaraladığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Şuafat beldesinde demir yolunda yürüyen Filistinli bir kadın eylem düzenleme ihtimali nedeniyle polislerce vuruldu.

Açıklamada polisin kadına dur ihtarında bulunduğu iddia edilerek, şüpheli hareket ettiği öne sürülen kadının ayağından vurularak "etkisiz hale getirildiği" ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Vurulan Filistinli kadının kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermeyen polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Öte yandan Filistin yerel basınında, vurulan Filistinli kadının Şuafat beldesi sakinlerinden 28 yaşındaki zihinsel engelli Duha Ebu Hudayr olduğu ifade edildi.

