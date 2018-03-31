İsrail polisi Kudüs’te Filistinli göstericilere müdahale etti

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi şehit etmesini Kudüs’te protesto eden bir grup Filistinliye müdahale etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan Filistinli bir grup aktivist, İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere saldırılarını protesto etmek istedi.
Aktivistleri çepeçevre kuşatan İsrail polisi, fiziksel müdahalede bulunarak, Filistinlilerin gösteri yapmasına izin vermedi.
Şam Kapısı ve çevresini kapatan İsrail polisi, aktivistlerin kaldırdığı Filistin bayraklarına da el koydu.
Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda yaşanan olayda yaralanan olmadı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı. Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.
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