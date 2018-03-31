HABER

İsrail polisi Kudüs’te Filistinli göstericilere müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

İsrail polisi Kudüs’te Filistinli göstericilere müdahale etti

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi şehit etmesini Kudüs’te protesto eden bir grup Filistinliye müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan Filistinli bir grup aktivist, İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere saldırılarını protesto etmek istedi.

Aktivistleri çepeçevre kuşatan İsrail polisi, fiziksel müdahalede bulunarak, Filistinlilerin gösteri yapmasına izin vermedi.

Şam Kapısı ve çevresini kapatan İsrail polisi, aktivistlerin kaldırdığı Filistin bayraklarına da el koydu.

Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda yaşanan olayda yaralanan olmadı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı. Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacakMEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Toprak Günü israil Mescid-i Aksa Şam Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.