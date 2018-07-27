İsrail polisi Mescid-i Aksa’yı kapattı

KUDÜS (AA) - Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.
İsrail polisinin cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’ya girerek, cemaate saldırmasının ardından olaylar çıktı.
Ses bombalarıyla cemaate saldıran polise, Filistinli bir grup genç, havai fişeklerle karşılık verdi.
Ayrıca Aksa’nın Meğaribe kapısında toplanan cami cemaati, tekbir ve sloganlarla İsrail polisini protesto etti.
Tepkilere rağmen Harem-i Şerif’i terk etmeyen İsrail polisi, cemaati dağıtarak Aksa’dan çıkarmak için sert müdahalede bulundu.
Cemaati zor kullanarak Mescid-i Aksa’dan çıkaran İsrail polisi, şu ana kadar iki Filistinliyi yaraladı, bazılarını da gözaltına aldı.
Olaylar sırasında Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatan İsrail polisi, mescidin içine ses bombası attı.
Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmayan İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatırken içeride kalan cemaati dışarı çıkardı.
İsrail polisi, geçen yıl 14 Temmuz’da 2 İsrail polisi ile 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından Mescid-i Aksa’yı iki gün kapatmıştı.
İsrail yönetimi, 16 Temmuz’da Aksa’nın kapılarını açmış ancak tüm kapılara dedektör yerleştirmişti.
Bu adım nedeniyle Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddeden Filistinliler, yaklaşık iki hafta boyunca vakit namazlarını Harem-i Şerif’in kapılarında kılmıştı.
Artan protesto ve tepkiler üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi, aldığı kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri 27 Temmuz 2017’de kaldırmıştı.
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