İsrail polisinden Kudüs’teki gösteriye müdahale

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını ve ABD’nin Kudüs’te büyükelçiliğinin açılmasını protesto etmek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam kapısında toplanan bir grup Filistinliye müdahalede bulundu.

İçinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam kapısında toplanan bir grup Filistinli, ABD ve İsrail’i protesto ederek, Kudüs’ün Filistinlilerin olduğunu vurguladı.

İsrail polisi, tekbirler getiren Filistinli gruba fiziksel müdahalede bulunarak, Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Filistinli bazı göstericileri gözaltına almaya çalışan İsrail polisi, Filistinli bir kadını da yerde sürükledi.

Polisin müdahalesi sırasında iki Filistinli genç gözaltına alındı.

Şam kapısı alanını boşaltan, bölgede geniş güvenlik önlemi alan İsrail polisi, Eski Şehir bölgesine girişlere kontrollü bir şekilde izin veriyor.

İsrail polisinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.