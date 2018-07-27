İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açması

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, cuma namazının ardından cemaate düzenlediği saldırıdan sonra kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının tekrar açıldığını belirtti.

Kapıların açılmasının ardından onlarca kişi namaz kılmak için tekbir getirerek Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

Öte yandan İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat da İsrail polisleri ile kapıların kapalı olduğu anda Aksa’ya girmişti.

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- Kıble Mescidi'ne baskın

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmasının ardından Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi'ni kuşatmıştı.

