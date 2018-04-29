İsrail saldırılarını dünyaya duyurmak isterken şehit düştü

Büyük bir özveriyle işini yaparken İsrailli keskin nişancı tarafından karnından vurularak Eş-Şifa Sağlık Kompleksi'ne kaldırılan Ebu Hüseyin, 15 Nisan'da sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Batı Şeria'daki hastanelerden birine sevk edildi.

Arkadaşlarının, işlediği suçların belgelenmesinden rahatsız olan İsrail askerlerine hedef olmamak için sınıra çok fazla yaklaşmaması uyarısında bulunduğu Ebu Hüseyin, 13 Nisan günü yine olayların nabzını tutmak için korkusuzca çıktığı meydanlarda saatler sonra İsrail kurşunlarının hedefi olacağından habersizdi.

İsrail ordusunun "vahşi yüzünü" gözler önüne sermek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilerde daima hazır bulunan 24 yaşındaki Ebu Hüseyin, İsrail güçlerinin sivil ve barışçıl göstericilere karşı işlediği suçları ilk anda belgelemek için çabalıyordu.

NUR EBU IYŞE - Filistinlilerin İsrail tarafından sürgün edildikleri evlerine dönmek için başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gerçekleştirilen gösterileri takip eden gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, İsrail'in acımasız saldırılarını kanıtlamak için çıktığı meydanlarda kurşunların hedefi oldu.

Durumu ağırlaşınca buradaki doktorların da İsrail'in Medisra Center Hastanesi'ne naklettiği Ebu Hüseyin, 25 Nisan'da tüm hayallerine ve sevdiklerine veda etti.

- İsrail'in yalanlarını ortaya koymak istiyordu

Ebu Hüseyin'in gazeteci arkadaşı Vefa Elbes, "Ahmed'e önceki günlerde İsrail askerlerinin işledikleri suçları birçok kez kanıtladığını ve İsrail'in bundan rahatsız olduğunu söyledim. Hatta onu kurşunların hedefi olmamak için sınıra yaklaşmaması konusunda uyardım." dedi.

Ahmed'in bunu kabul etmeyerek, İsrail'in yalanlarını ortaya koymak için ilerlediğini aktaran Elbes, sınıra çok da yaklaşmamış olmasına rağmen keskin nişancılar tarafından karın bölgesinden vurulduğunu ifade etti.

Anne Reca Ebu Hüseyin, doktorların oğlu ölmeden 3 gün önce hayatını kaybetme ihtimalinin bulunduğunu söylemelerine rağmen vefat edene kadar iyileşmesinden ümidini kesmediğini söyledi.

Oğlu için devamlı dua eden acılı anne, Ahmed'in basın alanında fark yaratma, önemli işler yapma hayalleri kurduğunu, basın fotoğrafçılığında sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti.