İsrail saldırılarını dünyaya duyurmak isterken şehit düştü

NUR EBU IYŞE - Filistinlilerin İsrail tarafından sürgün edildikleri evlerine dönmek için başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında gerçekleştirilen gösterileri takip eden gazeteci Ahmed Ebu Hüseyin, İsrail'in acımasız saldırılarını kanıtlamak için çıktığı meydanlarda kurşunların hedefi oldu.
İsrail ordusunun "vahşi yüzünü" gözler önüne sermek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilerde daima hazır bulunan 24 yaşındaki Ebu Hüseyin, İsrail güçlerinin sivil ve barışçıl göstericilere karşı işlediği suçları ilk anda belgelemek için çabalıyordu.
Arkadaşlarının, işlediği suçların belgelenmesinden rahatsız olan İsrail askerlerine hedef olmamak için sınıra çok fazla yaklaşmaması uyarısında bulunduğu Ebu Hüseyin, 13 Nisan günü yine olayların nabzını tutmak için korkusuzca çıktığı meydanlarda saatler sonra İsrail kurşunlarının hedefi olacağından habersizdi.
Büyük bir özveriyle işini yaparken İsrailli keskin nişancı tarafından karnından vurularak Eş-Şifa Sağlık Kompleksi'ne kaldırılan Ebu Hüseyin, 15 Nisan'da sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Batı Şeria'daki hastanelerden birine sevk edildi.
Durumu ağırlaşınca buradaki doktorların da İsrail'in Medisra Center Hastanesi'ne naklettiği Ebu Hüseyin, 25 Nisan'da tüm hayallerine ve sevdiklerine veda etti.
- İsrail'in yalanlarını ortaya koymak istiyordu
Ebu Hüseyin'in gazeteci arkadaşı Vefa Elbes, "Ahmed'e önceki günlerde İsrail askerlerinin işledikleri suçları birçok kez kanıtladığını ve İsrail'in bundan rahatsız olduğunu söyledim. Hatta onu kurşunların hedefi olmamak için sınıra yaklaşmaması konusunda uyardım." dedi.
Ahmed'in bunu kabul etmeyerek, İsrail'in yalanlarını ortaya koymak için ilerlediğini aktaran Elbes, sınıra çok da yaklaşmamış olmasına rağmen keskin nişancılar tarafından karın bölgesinden vurulduğunu ifade etti.
Anne Reca Ebu Hüseyin, doktorların oğlu ölmeden 3 gün önce hayatını kaybetme ihtimalinin bulunduğunu söylemelerine rağmen vefat edene kadar iyileşmesinden ümidini kesmediğini söyledi.
Oğlu için devamlı dua eden acılı anne, Ahmed'in basın alanında fark yaratma, önemli işler yapma hayalleri kurduğunu, basın fotoğrafçılığında sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti.
Oğlunun basın alanında üniversite eğitimini tamamlayamadığını ancak meydanlarda iş fırsatı yakaladığını söyleyen Filistinli anne, Gazze'de iş bulmak kolay olmadığı için oğlunun arkadaşlarıyla "Bisan" isimli bir haber sitesi kurduğunu, ekonomik sıkıntıların gazeteciliğe duyduğu aşkın önüne geçemediğini aktardı.
- Baba olma hayali kuruyordu
Ahmed'in kendisine ve kardeşlerine karşı çok kibar ve merhametli olduğunu anlatan Ebu Hüseyin, "Oğlum işinde başarılı olmayı ve kendi yaşadığı koşullardan daha iyi şartlarda büyütmek istediği çocukları olsun istiyordu." diye konuştu.
Filistinli anne, Ahmed gibi başka gençlerin hayatını kaybetmemesi ve kendisi gibi başka annelerin yüreğinin yanmaması için uluslararası kurumları barışçıl gösteriler amacıyla Gazze sınırına yürüyen masum gençleri korumaya çağırdı.
Dayısı Ala Ebu Hüseyin de "Ahmed, gazetecilik için sahip olduğu her şeyi vermeye hazırdı. Gazeteciliğe büyük bir aşk duyuyor, dünyaya gerçekleri, işgalin çirkin yüzünü ve sivillerin hedef alınmasını belgeleyen fotoğraflar ulaştırmak için çok çalışıyordu." ifadelerini kullandı.
Ahmed Ebu Hüseyin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen ikinci Filistinli gazeteci oldu.
Daha önce de Filistinli gazeteci Yasir Murteca, 7 Nisan'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.
Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana İsrail askerleri tarafından toplam 46 Filistinli şehit edildi, 6 binden fazla gösterici yaralandı.
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