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İsrail saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, olayların tırmandırılmasındaki sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu söyledi

Hamas Hareketi, Gazze'de yükselen tansiyondan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas Hareketi sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada, olayların tırmandırılmasındaki sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu söyledi.

"Hamas'ın, İsrail bedelini ödemeden, oldubittiyle işgale teslim olması mümkün değildir." diyen Berhum, hareketin işgalin uykularını kaçırmaya ve bir an olsun sakin bırakmamaya gücünün yettiğine dikkati çekti.

Berhum açıklamasında, işgal güçlerinin işlemiş olduğu böyle bir suça karşılık Filistin halkının kendisini savunmak için cevap verme hakkının olduğunu hatırlattı.

Berhum, İsrail saldırısının uluslararası tarafların Gazze'de ateşkesi sağlamak için gösterdiği çabayı hiçe saymak anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail ordusunun, bugün Gazze'de Hamas'a ait bir bölgeye düzenlediği tank saldırısında 2 Hamas mensubu şehit olmuştu.

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Filistin Gazze Hamas saldırı şehit

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