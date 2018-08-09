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İsrail saldırısında Filistinli anne ve bebeği şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 03:54 | Son Güncelleme

İsrail uçakları tarafından Gazze'ye yine bir saldırı gerçekleştirildi - Hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki bebeğinin şehit olduğu saldırıda baba ise yaralandı

GAZZE (AA) - İsrail uçaklarının gece yarısından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olduğunu, eşi Muhammed'in ise yaralandığını duyurdu.

Kudra ayrıca, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.

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anne bebek Gazze hava saldırısı israil şehit

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