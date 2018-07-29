HABER

İsrail saldırısında Gazze'de 2 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:34 | Son Güncelleme

İsrail saldırısında Gazze'de 2 Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinli grup hedef alındı.

Saldırıda ikisi de 24 yaşında olan Eymen Nafiz Rabia El Neccar ve Muhammed Mecid Cemal adlı 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı başka ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu ise 2 Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordu sözcülüğü yetkilileri, Gazze'deki şehit haberiyle ilgili yorumda bulanamayacaklarını kaydetti.

- İsrail 4 ayda 150'den Filistinliyi şehit etti

Gazze sınırında cuma günü düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında biri çocuk 2 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırısında şehit olmuştu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 150'den fazla gösterici, Gazze sınırında İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 17 bine yakın kişi de yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

PARTNERYüzü görüldüğü anda öldürülecekYüzü görüldüğü anda öldürülecek
Komşuların kedi kavgasıKomşuların kedi kavgası
Kamudaki şoförlere dernek kalkanıKamudaki şoförlere dernek kalkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.