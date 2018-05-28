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İsrail saldırısında şehit olan Filistinli toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:51 | Son Güncelleme

İsrail saldırısında şehit olan Filistinli toprağa verildi

İsrail'in Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği top atışı saldırısında şehit olan Muhammed Ahmed er-Radi'nin (25) cenaze töreni Beyt Lahiya kentinde düzenlendi.

Radi'nin naaşı kentte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda Muhammed Ahmed er-Radi'nin (25) şehit olduğunu, bir kişinin yaralandığını" belirtmişti.

Yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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