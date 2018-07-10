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İsrail savcılığından Ebru Özkan’ın tahliye kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

İsrail askeri savcılığının, askeri mahkemenin dün verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etmesi üzerine, Türk vatandaşı Ebru Özkan, yarın işgal altındaki Batı Şeria’daki askeri mahkemede hakim karşısına çıkacak

KUDÜS (AA) - İsrail askeri savcılığının, İsrail askeri mahkemesinin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiği bildirildi.

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri savcılığın İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinin dün verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiğini belirtti.

Hamayse, savcılığın itirazı üzerine yarın 15.00’te işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde görülecek olan duruşmada, askeri mahkemenin savcılığın itirazını reddedebileceğini söyledi.

Hamayse dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada İsrailli askeri yargıcın, müvekkili için tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı verdiğini ifade etmişti.

Askeri savcılığın itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayan Hamayse, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını bildirmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde pazar günü görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunulmuş, iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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