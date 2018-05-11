İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Esed'e mesaj

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Beşşar Esed'in İranlıları ülkesinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre işgal altındaki Golan Tepelerini ziyaret eden Liberman, geçen çarşamba gecesi İsrail savaş uçakları tarafından Suriye'deki İran askeri hedeflerine düzenlenen operasyonun ardından tansiyonun henüz düşmediğini belirtti.

İran'ın Suriye üzerinden gelişmiş silahları Hizbullah'a ulaştırdığını iddia eden Liberman, İsrail'in uzun zamandır Suriye'deki İran varlığına ilişkin kaygılarını dile getirdiğini söyledi.

İran'ın 110 kilometre menzile sahip ve İsrail'i vurabilecek gelişmiş hava sistemlerini Suriye'ye gönderdiğini ileri süren Liberman, "Eğer birisi İsrail'e karşı saldırı hazırlığındaysa, İsrail'e füze göndermeyi planlıyorsa, biz her zaman önce davranıp onu vurmayı deneriz." diye konuştu.

Liberman, Esed rejimine de mesaj göndererek, "İranlıları ülkeden at. Onlar senin çıkarlarına hizmet etmek yerine sana zarar veriyor. Onların varlığı sadece problem ve yıkım getiriyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün geçen çarşamba Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

