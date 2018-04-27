İsrail Savunma Bakanı Lieberman'dan İran'a tehdit

WASHINGTON (AA) – İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in, İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri üs kurmasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Lieberman, Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği, "Gazze ile Suriye arasında İsrail'in Güvenliğine Yönelik Acil Sınamalar" başlıklı panelde konuştu.

Rusya'nın Suriye stratejisine katılmadıklarını belirten Lieberman, ancak Moskova'nın kendi öncelikleri olduğunu ve İsrail'in buna saygı gösterdiğini söyledi.

Ruslarla herhangi bir çatışmadan kaçınmak için İsrail'in Rusya ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu belirten Lieberman, "Ruslar gerçekten İsrail'den nefret etmiyor ve İsrail devletini yıkmanın iyi bir şey olduğunu düşünmüyor." şeklinde konuştu.

Lieberman, Rusya'nın pragmatik bir oyuncu olduğunu, Suriye'de bir aktör olan İran ve İran'ın desteklediği Hizbullah'ın rasyonel olmadığını ve niyetlerinin İsrail devletini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

- İran'ın Suriye'de üs kurması

İsrail'in Suriye'deki olaylara müdahil olma gibi bir politika gütmediğini belirten Lieberman, "Bizim sorunumuz ve asla müsaade etmeyeceğimiz şey İran'ın İsrail'e karşı Suriye'de bir ileri üs kurmasıdır. Bunu açıkça söylüyoruz." dedi.