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İsrail Savunma Bakanı Lieberman'dan İran'a tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Lieberman: - "Bizim sorunumuz ve asla müsaade etmeyeceğimiz şey İran'ın İsrail'e karşı Suriye'de bir ileri üs kurmasıdır" - "(İranlılar Suriye'de) Orada uyuşturucu kaçakçılığına karışıyorlarsa veya (Suriye rejimine) destek amaçlı da olsa orada başka işler yapıyorlarsa bu başka bir hikaye. Ancak hava, deniz veya kara operasyonları için orada herhangi bir üs kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu pozisyonumuzu da herkese açık bir şekilde ilettik" - "Onlar Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'ı vururuz. Umarım bunlar sadece korku filmlerinde ve Amerikan filmlerinde kalır ve gerçek olmaz. Umarım onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir çatışma başlatmazlar"

WASHINGTON (AA) – İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in, İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri üs kurmasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Lieberman, Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği, "Gazze ile Suriye arasında İsrail'in Güvenliğine Yönelik Acil Sınamalar" başlıklı panelde konuştu.

Rusya'nın Suriye stratejisine katılmadıklarını belirten Lieberman, ancak Moskova'nın kendi öncelikleri olduğunu ve İsrail'in buna saygı gösterdiğini söyledi.

Ruslarla herhangi bir çatışmadan kaçınmak için İsrail'in Rusya ile iletişim kanallarını açık tuttuğunu belirten Lieberman, "Ruslar gerçekten İsrail'den nefret etmiyor ve İsrail devletini yıkmanın iyi bir şey olduğunu düşünmüyor." şeklinde konuştu.

Lieberman, Rusya'nın pragmatik bir oyuncu olduğunu, Suriye'de bir aktör olan İran ve İran'ın desteklediği Hizbullah'ın rasyonel olmadığını ve niyetlerinin İsrail devletini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

- İran'ın Suriye'de üs kurması

İsrail'in Suriye'deki olaylara müdahil olma gibi bir politika gütmediğini belirten Lieberman, "Bizim sorunumuz ve asla müsaade etmeyeceğimiz şey İran'ın İsrail'e karşı Suriye'de bir ileri üs kurmasıdır. Bunu açıkça söylüyoruz." dedi.

Lieberman, İsrail'in, İran'ın Suriye'deki varlığına ilişkin kaygılarının ABD yönetimince de anlaşıldığını kaydederek, ana kaygılarının Tahran yönetiminin Suriye üzerinden Lübnan'a uzanan bir Şii köprüsü kurma amacı olduğunu dile getirdi.

"İran'ın Suriye'deki varlığına ilişkin İsrail'in kırmızı çizgisinin ne olduğuna" yönelik soru üzerine Lieberman, Suriye'de İran'ın askeri varlığı konusunda bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, İran'ın Suriye'de iddia edildiği kadar askerinin bulunmadığını ifade etti.

Lieberman, kırmızı çizgilerinin ise İran'ın Suriye'nin herhangi bir noktasında üs kurması olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"(Suriye'de) Orada uyuşturucu kaçakçılığına karışıyorlarsa veya (Suriye rejimine) destek amaçlı da olsa orada başka işler yapıyorlarsa bu başka bir hikaye. Ancak hava, deniz veya kara operasyonları için orada herhangi bir üs kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu pozisyonumuzu da herkese açık bir şekilde ilettik."

İran'ın Suriye'de İsrail'e karşı gerginliği tırmandırması durumunda İsrail'in doğrudan İran'ı hedef alıp almayacağına ilişkin bir soruya ise Lieberman şu yanıtı verdi:

"Burada ilişkilerde mütekabiliyet var. Onlar Tel Aviv'i vuracak olursa biz de Tahran'ı vururuz. Umarım bunlar sadece korku filmlerinde ve Amerikan filmlerinde kalır ve gerçek olmaz. Umarım onlar bizi bu konuda provoke etmez ve yeni bir çatışma başlatmazlar."

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ABD İRAN Lieberman Rusya Suriye

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