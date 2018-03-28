İsrail, Suriye'deki saldırılarına yeniden başladı

KUDÜS (AA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkesinin Suriye'deki saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiği demeçte, geçen ay bir İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Suriye bölgelerini yeniden hedef almaya başladıklarını belirtti.
Eisenkot ayrıca, İran'ın Golan Tepeleri'nin İsrail sınırı tarafına yaklaşmaya cesaret edemediğini, Hizbullah'ın da İsrail'de belirli hedefleri vurabilmek için yeterli füze gücüne sahip olmadığını söyledi.
İsrail ordusu, geçen ay Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenleyen jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıklamıştı.
- Orduya gerçek mermi kullanma izni
Öte yandan Eisenkot, Gazze Şeridi'nin çevresindeki duvarın bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı vaadinde bulunarak, cuma günü sınır bölgesi yakınlarında düzenlenmesi planlanan yürüyüşte Filistinlilerin, İsrail alt yapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini kaydetti.
Bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma faaliyetlerini engellemek için askerlerin konuşlandırılacağını belirten Eisenkot, "Bir kişinin güvenlik güçlerinin alt yapısına yönelik bir saldırı girişiminde bulunması durumda ateş edilmesine izin verildi." ifadesini kullandı.
Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlemeyi planlıyor. Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için düzenlenen yürüyüşe destek çağrısı yapıyor.
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