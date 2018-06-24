İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı füzeyle durdurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, Suriye'den sınırına doğru yaklaşmakta olduğunu ileri sürdüğü bir insansız hava aracını (İHA) füzeyle durdurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Suriye topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşmakta olduğu gözlenen bir İHA'ya Patriot savunma füzesiyle ateş açıldı.

İsrail topraklarına girmeden durdurulan İHA'nın isabet almadığı belirtilirken, söz konusu insansız hava aracının aidiyetinin ise bilinmediği ifade edildi.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için İsrail sınırı yakınında bulunan Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

İsrail, Kasım 2017'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Esed rejimine ait bir İHA'yı Patriot füzesiyle vurarak düşürdüğünü açıklamıştı.

