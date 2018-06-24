HABER

İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı füzeyle durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

İsrail, Suriye'den sınırına yaklaşan İHA'yı füzeyle durdurdu

KUDÜS (AA) - İsrail, Suriye'den sınırına doğru yaklaşmakta olduğunu ileri sürdüğü bir insansız hava aracını (İHA) füzeyle durdurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Suriye topraklarından İsrail sınırına doğru yaklaşmakta olduğu gözlenen bir İHA'ya Patriot savunma füzesiyle ateş açıldı.

İsrail topraklarına girmeden durdurulan İHA'nın isabet almadığı belirtilirken, söz konusu insansız hava aracının aidiyetinin ise bilinmediği ifade edildi.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için İsrail sınırı yakınında bulunan Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

İsrail, Kasım 2017'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Esed rejimine ait bir İHA'yı Patriot füzesiyle vurarak düşürdüğünü açıklamıştı.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy kullanmak için engel tanımadılarOy kullanmak için engel tanımadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHA israil Suriye

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Sandık müşahitlerinin kavgası kamerada!

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Turistlerin seçim şaşkınlığı! Bu cevabı alınca gittiler

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Canlı yayın yaparken korkunç kazayı kaydetti!

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Suruç seçim sonuçları: Olaylı seçim sandığa nasıl yansıdı? - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.