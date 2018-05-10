İsrail Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı öncesi Rusya'yı bilgilendirdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in dün gece Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı öncesi Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları öncesinde İsrail'in Rusya'yı bilgilendirdiğini söyledi.
Sözcü Conricus, İsrail ile Rusya ordusunun Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla 2015'de kurulan mekanizma aracılığıyla saldırıdan önce Moskova yönetiminin bilgilendirildiğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.
'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'
Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...
İngiltere'de en güzel göğüs yarışmasının 10 finalisti belli oldu
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum