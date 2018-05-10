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İsrail Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı öncesi Rusya'yı bilgilendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

İsrail Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı öncesi Rusya'yı bilgilendirdi

KUDÜS (AA) - İsrail'in dün gece Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı öncesi Rusya'yı bilgilendirdiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları öncesinde İsrail'in Rusya'yı bilgilendirdiğini söyledi.

Sözcü Conricus, İsrail ile Rusya ordusunun Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla 2015'de kurulan mekanizma aracılığıyla saldırıdan önce Moskova yönetiminin bilgilendirildiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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