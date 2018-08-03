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İsrail tankları Gazze'yi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

İsrail tankları Gazze'yi vurdu

İsrail tankları Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasını vurdu.

Gazze Şeridi'nin güneydoğu sınırına konuşlanan İsrail tankları, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasını hedef aldı.

Sağlık Bakanlığından henüz olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Hamas israil İzzeddin el-Kassam Tugayları

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