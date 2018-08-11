İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’i iade etmeyen ve Türkiye'deki FETÖ üyesi Papaz Brunson serbest kalmadığı için dolar üzerinden Türkiye’ye baskı kurmak isteyen Amerika’ya destek İsrail’den geldi.
İsrail televizyonunda konuyla ilgili gelen skandal teklif; Fetullah Gülen Beyaz Saray'da ağırlansın şeklinde ele alındı.
İşte programa bağlanan konuşmacının skandal açıklamaları;
''Bence yaptırımlar yeterli değil. Türkiye'nin haksız yargılamaları başka konularda da mevcut. Kürt partisi HDP'nin lideri de şu anda hapiste.
Trump, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt liderlerini Beyaz Saray'da konuk etmeli. Buna ek olarak Türkiye'deki askeri güçleri ülkeden çıkararak Bulgaristan, Kuzey Irak ve Yunanistan'a taşımalı. Ve son olarak Trump, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirdiği Fetullah Gülen ile bire bir buluşmalı.
Bence Trump, Türkiye hakkında adım atmakta gecikti bile. Şu anda doğru hamleler yapıyor. Yaptığı hamlelerle gurur duyuyorum.''
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