"İsrail terör devleti niteliğini gösterdi"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu." dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan Akdağ, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla iftar programına katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.

Ramazanın ilk iftarına kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Akdağ, Kuzey Kıbrıs'ta huzur ve sükun içerisinde bu iftarı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akdağ, bütün ramazanın İslam dünyası için hayırlar ve bereket getirmesini temenni ederek, "Ne yazık ki ramazana girerken Filistin'de kardeşlerimiz şehit edildiler. Ne yazık ki ramazanın ilk gününde Filistinli kardeşlerimiz açılan ateşlerle yaralandılar." şeklinde konuştu.

Şehit Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ, yaralananlara da acil şifalar temenni etti.

"Ramazanın ilk iftarında hep birlikte gönüllerimizi Filistinli kardeşlerimizle buluşturalım, onlara iftar sofralarından dua edelim." diyen Akdağ, "ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu." ifadelerini kullandı.