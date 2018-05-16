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"İsrail terör devleti niteliğini gösterdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu." dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan Akdağ, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla iftar programına katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.

Ramazanın ilk iftarına kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Akdağ, Kuzey Kıbrıs'ta huzur ve sükun içerisinde bu iftarı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akdağ, bütün ramazanın İslam dünyası için hayırlar ve bereket getirmesini temenni ederek, "Ne yazık ki ramazana girerken Filistin'de kardeşlerimiz şehit edildiler. Ne yazık ki ramazanın ilk gününde Filistinli kardeşlerimiz açılan ateşlerle yaralandılar." şeklinde konuştu.

Şehit Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ, yaralananlara da acil şifalar temenni etti.

"Ramazanın ilk iftarında hep birlikte gönüllerimizi Filistinli kardeşlerimizle buluşturalım, onlara iftar sofralarından dua edelim." diyen Akdağ, "ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Akdağ, İsrail askerlerinin açtığı ateşler sonucu çocukların, kadınların ve günahsız insanların hayatlarının baharında hayatını kaybettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki 'zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur.' İnşallah bu zulüm bir gün bitecek." diye konuştu.

Türkiye'nin ve KKTC'nin mükemmel dayanışmasıyla Türkiye'nin garantörlüğünde huzur içerisinde iftar yaptıklarını dile getiren Akdağ, "Cenabıhak bu huzur içindeki iftarı Filistinli kardeşlerimize de nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Şu bayrakların gölgesinde, bu ezanların şehadetinde bulunmak Allah'ın bize lütfettiği en büyük nimettir. Bu nimetin kadrini bilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından sinevizyon ile Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı.

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Filistin Başbakan Yardımcısı Akdağ israil KKTC

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