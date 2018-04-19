İsrail terör listesine aldığı Filistinli medya kurumunu kapattı

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te birkaç gün önce terör listesine aldığı Elia for media isimli medya kurumunu kapattığı bildirildi.

Elia for media Müdürü Ahmed es-Safedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kurumun kapısına İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın imzası bulunan kapatma kararını astığını belirtti.

Genelde Kudüs'te bir kurumu kapatma kararının İç Güvenlik Bakanlığı ya da emniyet tarafından verildiğine işaret eden Safedi, böyle bir kararın Savunma Bakanlığından gelmesinin "alışılmadık" olduğunu söyledi.

Kurumun kapatılmasını kınayan Safedi, bunun İsrail'in Kudüs'teki gerçekleri yansıtan kurumları susturma çabası olduğunu savundu.

İsrail'in, Kudüs'teki kurumları kapatarak bunların, Batı Şeria'ya taşınmasını planladığını ifade eden Safedi, "Bu kabul edilemez. Tutumumuzu ifade etme hakkımız var. Kapatılma kararı için ortada bir gerekçe yok." dedi.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada kurumun, "Kudüslü gençlerin kabiliyetlerini artırma, ulusal kültür ve bilincini güçlendirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunma amacı taşıdığı" ifade ediliyor.