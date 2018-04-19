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İsrail terör listesine aldığı Filistinli medya kurumunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

İsrail terör listesine aldığı Filistinli medya kurumunu kapattı

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te birkaç gün önce terör listesine aldığı Elia for media isimli medya kurumunu kapattığı bildirildi.

Elia for media Müdürü Ahmed es-Safedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kurumun kapısına İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın imzası bulunan kapatma kararını astığını belirtti.

Genelde Kudüs'te bir kurumu kapatma kararının İç Güvenlik Bakanlığı ya da emniyet tarafından verildiğine işaret eden Safedi, böyle bir kararın Savunma Bakanlığından gelmesinin "alışılmadık" olduğunu söyledi.

Kurumun kapatılmasını kınayan Safedi, bunun İsrail'in Kudüs'teki gerçekleri yansıtan kurumları susturma çabası olduğunu savundu.

İsrail'in, Kudüs'teki kurumları kapatarak bunların, Batı Şeria'ya taşınmasını planladığını ifade eden Safedi, "Bu kabul edilemez. Tutumumuzu ifade etme hakkımız var. Kapatılma kararı için ortada bir gerekçe yok." dedi.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada kurumun, "Kudüslü gençlerin kabiliyetlerini artırma, ulusal kültür ve bilincini güçlendirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunma amacı taşıdığı" ifade ediliyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, pazartesi günü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Elia for media isimli kurumun, terör örgütü ilan edildiğini belirtmiş, "kararın İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in kurumun, gençlik merkezi olarak görünmesine rağmen gençleri terör için eğittiği ve teröre destek verdiği yönünde ulaştığı bilgiler üzerine alındığını" iddia etmişti.

İsrail, geçen yıllarda Doğu Kudüs'te onlarca basın kurumunu kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kudüs

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