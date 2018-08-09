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İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.


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Gazze israil

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