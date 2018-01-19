"İsrail Ürdün ile anlaştı"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanlığı, İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017 yıllarında üç Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün ile varılan anlaşma üzerine Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceği belirtildi.

İlgili makamların, iki olayla ilgili toplanan materyali inceleyeceği ve ilerleyen haftalarda karar vereceği duyurulan açıklamada, Ürdün makamları tarafından İsrail'in özür dilediği ve İsrail'in öldürülen Ürdünlülere tazminat ödeyeceği yönündeki açıklamalara yer verilmeden, "İsrail Ürdün'le stratejik ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke, iş birliğini güçlendirmek ve barış anlaşmasını pekiştirmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, İsrail hükümetinin, Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakim Raid Ziayter'in de Mart 2014'te işgal altındaki Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür dilediği belirtilmişti.