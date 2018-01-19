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İsrail, Ürdün'den özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

- İsrail yönetimi, 2014 ve 2017'de meydana gelen ve 3 Ürdünlünün öldüğü olaylardan ötürü Ürdün'den özür diledi

İsrail yönetiminin, 2014 ve 2017'de 3 Ürdün vatandaşının İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmesinden ötürü Ürdün'e özür beyanında bulunduğu bildirildi.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamaya göre, İsrail hükümeti, Muhammed el-Cevavde ile Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakim Raid Ziayter'in de Mart 2014'te Batı Şeria-Ürdün sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden ötürü özür diledi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği kaydedildi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin ifadelerine de yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İsrail Dışişleri Bakanlığından "söz konusu olaylardan ötürü duyulan pişmanlık ve üzüntünün" yer aldığı resmi bir yazı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Ürdün ile yeniden iş birliği yapmayı ve söz konusu olaylarla ilgili dosyaların sonuçlandırılmasını istediği vurgulandı. Mumeni, Ürdün hükümetinin, İsrail'in "büyükelçilik görevlilerinin yeniden görevine dönmesi ve diğer yasal prosedürlerle ilgili tüm şartları yerine getirmeyi taahhüt eden" yazısı doğrultusunda ve ulusal çıkarlara uygun bir şekilde gereken işlemleri başlatacağını dile getirdi.

Mumeni, hükümetin, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla iletişime geçtiği ve onların da "özür ve tazminatı" kabul ettiğini aktardı.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin haberinde de Tel Aviv hükümetinin, Ürdün'ün konuyla ilgili açıklamalarını doğruladığı, söz konusu olaylarla ilgili Ürdün tarafıyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin görevine en kısa zamanda başlayacağı aktarıldı.

24 Temmuz 2017'de, İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde, güvenlik görevlisiyle elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangozdan birisi arasında, "teslimatın gecikmesi nedeniyle" sözlü tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri kaydedilmişti.

Zıayter ise 10 Mart 2014'te Batı Şeria-Gazze sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda öldürülmüştü.

(AA)

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