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İsrail vatandaşı Filistinliler Toprak Günü’nü anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

İsrail vatandaşı Filistinliler Toprak Günü’nü anıyor

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinliler, Filistin Toprak Günü münasebetiyle çeşitli faaliyetler düzenledi.

İsrail’in 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde, Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koyması üzerine çıkan olaylarda şehit olan Filistinlilerin Kefr Kanna ve Arraba beldelerindeki kabirlerini ziyaret ederek anma törenlerine başlayan İsrail vatandaşı Filistinliler, kuzeydeki Sahnin kentinde de anma gösterileri gerçekleştirdi.

Filistin bayrağı kaldıran İsrail vatandaşı Filistinliler, üzerinde şehitleri öven büyük pankartlar ve Filistin Toprak Günü’ne özel dövizler taşıdı.

Öte yandan, İsrail vatandaşı yüzlerce Filistinli ise İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde, İsrail tarafından tanınmayan Ras Cerraba köyünde cuma namazı kıldı.

İsrail'in Filistin vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “El konulması tehdidiyle karşı karşıya olan topraklarımızın geri kalanı için savaşımımızı sürdürdüğümüz bu zamanda bir kez daha Toprak Günü’nü anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, mücadelenin; İsrail tarafından Araplar'a ait olan, “Hayfa’daki İzzeddin El-Kassam ve Yafa’daki Tassu mezarlıkları ile İsrail tarafından halkı göçe zorlanarak terk edilmiş köylerde kalan cami ve kiliselerin” kurtarılmasına kadar devam edileceği belirtildi.

Açıklamada son olarak, İsrail’in, vatandaşı Filistinlilere yönelik ayrımcı politikaları ve bunların yaşadıkları bölgelerdeki alanlara el koyması şeklindeki uygulamalarının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

- Direnişin sembolü: "Toprak Günü"

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması hasebiyle büyük önem taşıyor.

"Toprak Günü" olarak anılan bu hadise, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı protestolar düzenliyor.

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