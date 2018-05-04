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İsrail vatandaşı Filistinlilerden Gazze’ye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden YATK'nin yaptığı çağrı üzerine, İsrail’in Gazze sınırı bölgesinde Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek gösterisi düzenlendi

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinliler, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi’nin (YATK) çağrısı üzerine, İsrail’in Gazze Şeridi sınırında protesto gerçekleştirildi.

Göstericiler, üzerinde "İşgaliniz batsın", "Sivil göstericileri öldürmek savaş suçudur" ve "Gazze’ye yönelik savaşınızı durdurun" şeklindeki ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Gösteriye YATK Başkanı Muhammed Bereket’in yanı sıra İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinden Hanin ez-Zuabi, Cuma Zabarka, Halid el-Hurumi, Cemal Zahalka ve Ahmed et-Tıybi ile yüzlerce İsrail vatandaşı Filistinli katıldı.

İsrail askerlerinin göstericilere yönelik gerçek mühimmat kullanmasını protesto eden İsrail vatandaşı Filistinliler, Gazze’ye destek sloganları atarak, İsrail tarafından göçe zorlanan Filistinlilerin geri dönüş hakkını vurguladı.

Gösteride konuşan YATK Başkanı Bereket, İsrail’in Gazzelilere yönelik saldırılarından dolayı hesap vermesi gerektiğini belirterek, Filistinlilere mermi sıkan asker de dahil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın yargılanması çağrısında bulundu.

Bereket, "İşgal altındaki tarihi Filistin topraklarının dört bir tarafından buraya halkımızın yanında olduğumuz mesajını vermek için geldik. Gazze’deki halkımıza sizin dönmenizi bekliyoruz diyoruz. Kalplerimiz, topraklarımız ve evlerimiz size açıktır, sizi bekliyoruz. Çünkü işgal yok olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

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