İsrail'de 4 gazetecinin gözaltı süresi bir hafta uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, geçen pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gözaltına aldığı 4 Filistinli gazetecinin gözaltı sürelerini bir hafta daha uzattı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kentinde gözaltına alınan basın mensubu Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil'in gözaltı sürelerinin 7 gün daha uzaltıldığı belirtildi.
İsrail askerleri, geçen pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına almıştı.
Cemiyet, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulan Ala er-Rimavi'nin, "işini yaptığı için" gözaltına alınmasını protesto amacıyla, gözaltına alındığı günden bu yana açlık grevi yaptığını açıklamıştı.
Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler
Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı
İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde