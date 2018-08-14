İsrail'de ABD'li gazetecinin sorgulanması

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD vatandaşı Yahudi gazeteci Peter Beinart'ın sorgulanmasının "idari bir hata" olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan'ın, Beinart'ın, Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'nda sorguya çekildiğini öğrendiği ve derhal emniyet güçleriyle irtibata geçerek bunun nasıl olduğunu sorduğu, onların da bunun idari bir hatadan kaynaklandığı cevabını verdiği" aktarıldı.

Açıklamada İsrail'in, "kendisini destekleyen ya da eleştiren herkese açık bir toplum" olduğu ifade edildi.

Peter Beinart ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın bu açıklamasıyla "yarı özür" dilediğini kaydederek, "Netanyahu'nun özrünü her gün bundan daha beter davranışlara maruz kalan Filistinliler ve Filistin asıllı Amerikalılardan özür dilediğinde kabul edeceğini" vurguladı.

İsrail Kanal 10 televizyonuna göre, geçen pazar günü ailesiyle Tel Aviv'e gelen Beinart, Ben Gurion Havalimanı'nda birkaç saat sorguya alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin boykot edilmesi çağrısıyla tanınan Beinart, The Forward gazetesinde yayımlanan makalesinde, siyasi görüşlerinden dolayı nasıl sorguya çekildiğini anlatmıştı. Beinart, sorgu sırasında kendisine irtibat içinde olduğu boykot yanlısı kurumların isminin sorulduğu bilgisini paylaşmıştı.

