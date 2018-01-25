İsrail'de Filistinli çocuklara dönük tutuklamalar

İsrail yönetimi herhangi bir yargı kararı olmaksızın Filistinli iki çocuğun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Dünya Çocukları Savunma Hareketi tarafından yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası hukuka aykırı olarak yargılama yapılmadan Filistinli iki çocuğun idari tutukluluğunun devamına karar verdiği ifade edildi.

Leys Hurma'nın (17) 20 Eylül 2017 tarihinde Ramallah'taki evinden, Husam Ferrac'ın (17) ise 2017 yılının Kasım ayında Beytlahim'den alındığı aktarılan açıklamada, her ikisi için yargı kararı olmadan tutukluluklarının 4'er ay daha uzatıldığı belirtildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

(AA)