İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'e girmeleri engellenen ve çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 3 Türk, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.
İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtilmişti.
Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.
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