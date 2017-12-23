İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'e girmeleri engellenen ve çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 3 Türk, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtilmişti.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.