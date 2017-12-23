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İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 21:55 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest!

Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'e girmeleri engellenen ve çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 3 Türk, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtilmişti.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından üç Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

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İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı!

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı!

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adamların Rahatsızlığı ne biliyormusunuz O Ayyıldızlı Bayrak 1850 yılından beridir OSMANLI Devletinin Resmi Bayrağıdır O Bayrak Ağlama duvarı önündeki Hahambaşının fötr şapkasını başında taşıdığın sürece Sıkıntıda değildir onlar için Nezamanki O Bayrak Elinde Mescidi Aksa ya yönelirsen İşte orda işin şekli değişir mesele budur!
kudüsün plakası kaç?ülke meselelerini bu kadar konuşmuyoruz haftalardır.Türkiye'nin problemleri bitti mi?sabah kudüs,akşam mekke,öğlen medine.Biz sizi bunun için mi seçtik?doları düşürün doları.benzin-mazot-et....hayat çok pahalı.zahmet olacak ama şu ülke meselelerine bi el atın artık.yoksa halk 2019 da size oy değil yol verecek seçimde.
adam başı 1 milyon dolar kefalet ödense 3 milyon dolar eder.israil türkiyeye verdiği20 milyon doların 3 milyon dolarını geri almış, bu durumda 17 milyon dolar daha alacağı kalmış demektir.
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