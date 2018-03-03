İsrail'de koalisyon hükümetinde çatlak

KUDÜS (AA) - İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.
Mearif gazetesinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek, dağılmasına neden olmakla tehdit etti.
İsrail hükümetinin, iki hafta içinde 2019 bütçe taslağını oylaması bekleniyor. Dindar partiler olarak bilinen Birleşik Tora Yahudiliği ve Şas partileri ise oylamanın ertelenmesini istiyor.
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