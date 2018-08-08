Görüşmeyi izlemeye gelen bazı ziyaretçiler, yasayı protesto etmek için mecliste İsrail'in bağımsızlık bildirisinin yazılı olduğu büyük kağıtlar açtı. Bunun üzerine meclis görevlileri protestocuları ziyaretçiler için ayrılan bölümden çıkardı.

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, ırkçı "Yahudi ulus devlet" yasasının görüşüldüğü meclisteki özel oturumda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Bizi bölmeyi bırak." diye seslendi.

Konuşmasında "İsrail tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu Yahudi halkının ulus devletidir." diyen Livni, bu eşitliği ortadan kaldırmak isteyen kim olursa olsun karşısında olduklarını belirtti.

Yasa nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu hedef alan Livni, "Netanyahu zehirli asidiyle İsrail toplumunu birbirine bağlayan tutkalı eritiyor." diye konuştu.

- "Biz bir aileyiz ama sen bu aileyi parçalıyorsun"

Tartışmalı yasaya karşı çıkan bir diğer muhalefet partisi olan Yeş Atid'in (Gelecek) lideri Yair Lapid de Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Netanyahu'nun ulusal birlik ve eşitlik gibi değerleri parçaladığını söyleyen Lapid, "Biz bir aileyiz ama sen bu aileyi parçalıyorsun. Bizi bölmeyi bırak." şeklinde konuştu.

- Yasa, Yahudi olmayanlara hiç bir hak vermiyor

İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerden Ahmed Tibi de yasanın Yahudileri diğer İsrail vatandaşlarının üzerine çıkardığını ve Yahudi olmayanlara hiç bir hak vermediğini söyledi.

Tibi, "Bu yasada Araplar tek bir yerde bahsedilmiş o da olumsuz şekilde. O kısım da Arapçanın resmi dil olmaktan çıkarılması." ifadelerini kullandı.