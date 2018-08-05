İsrail'de onbinler ırkçı yasayı protesto etti

Gösteriye katılan Dürzi Asım Aburiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasanın değişmesi için bu gösteriye katıldığını söyledi.

Protesto sırasında konuşma yapan Dürzi lider Muafak Tarif "sınırsız" bağlılık gösterdikleri İsrail’in kendilerini eşit hakları vermediğini söyleyerek yasayı eleştirdi. Katılımın yoğun olduğu gösteriye binlerce Yahudi'nin de destek verdiği görüldü.

KUDÜS (AA) - İsrail'de on binlerce gösterici İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

Seslerini İsrail hükümetine duyuruncaya kadar gösterilere devam edeceklerini belirten Aburiş, "Biz de her İsrail vatandaşı gibi eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bizler de İsrail vatandaşıyız ve her İsrail vatandaşının aynı haklara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yasa değişene kadar gösterilerimize devam edeceğiz." dedi.

Protestoya katılan Yahudi asıllı İsrail vatandaşı Eyal Gulan ise Yahudi ulus devlet yasasına karşı olduğu için gösteriye destek verdiğini belirtti.

İsrail'de yaşayan her vatandaşın aynı haklara sahip olmasını gerektiğini dile getiren Gulan, "Bu yasanın gelecekte İsrail için büyük sorun olacağını düşünüyorum. Netanyahu'nun bu yasayı seçimlerde sağcı seçmenin desteğini almak için çıkardığına inanıyorum." diye konuştu.

- Netanyahu Dürzi liderler yaptığı toplantıyı yarıda bırakmıştı

Başbakan Netanyahu, geçen perşembe Dürzi liderlerle Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin fikir ayrılıklarına son vermek amacıyla çözüm önerilerini görüşmek ve tartışmak için bir araya gelmişti.