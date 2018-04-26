HABER

İsrail'de sele kapılan 9 askeri okul öğrencisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

İsrail'de sele kapılan 9 askeri okul öğrencisi öldü

KUDÜS (AA) - İsrail'de askeri hazırlık okuluna ait bir otobüsün devrilmesinin ardından sele kapılan 9 öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Nahal Tzafit bölgesinde askeri hazırlık okulu öğrencilerini taşıyan otobüs sel nedeniyle devrildi.

Devrilen araçtaki 25 öğrenciden 10'unun sele kapılarak gözden kaybolduğu ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 9 öğrencinin cesedine ulaştığı belirtildi. Bir öğrencinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Otobüsteki öğrencilerin başkent Tel Aviv'de bulunan bir askeri okulun hazırlık bölümünde okudukları ve doğa yürüyüşü için grup halinde bölgeye gittikleri ifade edildi.

Yoğun yağışların etkili olduğu İsrail'de dün de iki kişi sele kapılarak ölmüştü.

Savaş sesleri: Yerle bir edeceğizSavaş sesleri: Yerle bir edeceğiz
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Savaş sesleri: Yerle bir edeceğizSavaş sesleri: Yerle bir edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil sel

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti!

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.