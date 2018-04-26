İsrail'de sele kapılan 9 askeri okul öğrencisi öldü

KUDÜS (AA) - İsrail'de askeri hazırlık okuluna ait bir otobüsün devrilmesinin ardından sele kapılan 9 öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Nahal Tzafit bölgesinde askeri hazırlık okulu öğrencilerini taşıyan otobüs sel nedeniyle devrildi.
Devrilen araçtaki 25 öğrenciden 10'unun sele kapılarak gözden kaybolduğu ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 9 öğrencinin cesedine ulaştığı belirtildi. Bir öğrencinin ise kayıp olduğu aktarıldı.
Otobüsteki öğrencilerin başkent Tel Aviv'de bulunan bir askeri okulun hazırlık bölümünde okudukları ve doğa yürüyüşü için grup halinde bölgeye gittikleri ifade edildi.
Yoğun yağışların etkili olduğu İsrail'de dün de iki kişi sele kapılarak ölmüştü.
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