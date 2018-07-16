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İsrail'de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

İSRAİL'de tutuklu bulunan ve kısa süre önce serbest bırakılan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü.

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,(DHA) İSRAİL'de tutuklu bulunan ve kısa süre önce serbest bırakılan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü. Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan Türkiye'ye döndü. Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

THY'nin tarifeli seferiyle saat 00:30 sıralarından Tel Aviv'den gelen Ebru Özkan, İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda ailesi, yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı ilgililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada Özkan'ın duygulanarak, ağladığı görüldü. 3 günlük Kudüs ziyareti yapan Ebru Özkan İstanbul'a dönüşü sırasında Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Özkan İstanbul Atatürk Havalimanı VİP salonunda gazetecilere yaptığı açıklama da şunları söyledi;

"Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Özkan, İsrail'de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye'de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin ise davayı yakından takip ettiğini açıkladı. Yoğun destek nedeniyle şaşırdığını dile getiren Özkan, "Davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda tüm Türk halkına teşekkürler. Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" ifadelerini kullandı.

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