İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muafiyet talepleri

KUDÜS (AA) - İsrail'de koalisyon hükümeti partileri Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının oylaması konusunda anlaştı.
İsrail basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, koalisyonu oluşturan partiler, ilgili yasa tasarısına koalisyona zarar vermeden uygun gördükleri şekliyle oy verme kararı aldığı, bu sayede ülkenin erken seçimden kurtarıldığı aktarıldı.
Bakanların hükümetin sunduğu yasa tasarılarına hayır oyu kullanmalarının yasak olması nedeniyle çıkan çatlaktan dolayı koalisyon hükümetin bozulma ihtimali bulunuyordu.
Gelişmeye ilişkin koalisyon hükümetini oluşturan partilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri bütçeyi onaylamak için Ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının onaylanmasını şart koşuyordu.
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