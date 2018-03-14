HABER

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muafiyet talepleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Koalisyonu oluşturan partiler, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısı oylaması konusunda anlaşmaya vardı

KUDÜS (AA) - İsrail'de koalisyon hükümeti partileri Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının oylaması konusunda anlaştı.

İsrail basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, koalisyonu oluşturan partiler, ilgili yasa tasarısına koalisyona zarar vermeden uygun gördükleri şekliyle oy verme kararı aldığı, bu sayede ülkenin erken seçimden kurtarıldığı aktarıldı.

Bakanların hükümetin sunduğu yasa tasarılarına hayır oyu kullanmalarının yasak olması nedeniyle çıkan çatlaktan dolayı koalisyon hükümetin bozulma ihtimali bulunuyordu.

Gelişmeye ilişkin koalisyon hükümetini oluşturan partilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Dindar Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri bütçeyi onaylamak için Ultra-Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının onaylanmasını şart koşuyordu.

Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askerlikten muafiyet israil Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.