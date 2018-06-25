İsrail'deki Filistinliler Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Yafa kentindeki Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını tekbirlerle kutladı.

Seçim başarısından ötürü kentteki bazı camilerde tekbir sesleri yükselirken, bazı Filistinliler de duydukları sevinci havai fişek atarak gösterdi.

Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir video görüntüsünde ise bir Filistinli, "Erdoğan'ın başarısını kutluyoruz. Yafa'dan kendisine selam gönderiyor ve yaşasın Türkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

