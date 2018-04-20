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İsrail'deki Filistinlilerden Nekbe gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:00 | Son Güncelleme

İsrail'deki Filistinlilerden Nekbe gösterisi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yaşayan binlerce Filistinli, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılı münasebetiyle Hayfa kentinde gösteri düzenledi.

Hayfa'nın güneyindeki Atlit köyünde "Sizin (İsraillilerin) bağımsızlık gününüz, bizim Nekbe (Büyük Felaket) günümüz" adı altında yapılan gösteriye, siyasi hareketlerden ve halk komitelerinden binlerce Filistinli katıldı.

"Dönüş hakkından dönüş yok" yazılı dövizler taşıyan Filistinliler, "Başkenti Kudüs olan Filistin" sloganları attı.

Gösteri sırasında İsrail polisinin de yollara barikatlar kurduğu gözlendi.

Hayfa'nın 12 kilometre güneyinde bulunan Atlit'in Filistinli sakinleri, 1948 yılında zorla göç ettirilmiş, yerlerine İsrailliler yerleştirilmişti.

İsrail'de yaşayan Filistinliler, her yıl Nekbe'nin yıl dönümünde dönüş hakkına dikkati çekmek için zorla göç ettirildikleri köylerde gösteri düzenliyor.

Filistin raporları, 1948 yılında 531 köyün etnik temizliğe maruz kaldığı ve yıkıldığı bilgisini veriyor.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hayfa israil Nekbe

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