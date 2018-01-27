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İsrail'den Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı plastik mermiyle yaralanan ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 44 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Filistinliler de o tarihten beri Batı Şeria ve Gazze'nin farklı yerlerinde karara karşı gösteriler düzenliyor.

(AA)

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