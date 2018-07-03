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İsrail'den Doğu Kudüs’te yeni konut planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:44 | Son Güncelleme

İsrail'den Doğu Kudüs’te yeni konut planı

İSTANBUL (AA) - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te binden fazla yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

İsrail'in kanal 7 televizyonunun haberinde, Doğu Kudüs'te yer alan Pisgat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminin doğu ve batısında binden fazla konut inşasına yönelik İsrail'e bağlı "İnşaat ve Planlama Komitesine" 6 plan sunulduğu belirtildi.

Söz konusu konutların "Yeşil Hat" olarak adlandırılan 1948 toprakları dışında inşa edileceği ileri sürülen haberde, Doğu Kudüs'te son iki yıldır bu büyüklükte bir projenin ortaya konulmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs israil Pisgat Ze'ev

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