İsrail'den Ermeni iddialarıyla ilgili siyasi karar

KUDÜS (AA) - İsrail hükümeti, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören ve bu hafta meclise gelmesi beklenen yasa tasarısıyla ilgili skandal bir karar aldı.

Tasarının meclise gelmesinin seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "avantaj sağlayabileceği" gerekçesiyle 24 Haziran sonrasına ertelendiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve İsrail'in tarihi bir olayı siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediğinin kanıtı olan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başbakan (Binyamin) Netanyahu, Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik yasayla ilgili İsrail meclisinde yapılacak oturumun Erdoğan'a seçimlerde avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle 24 Haziran seçimi sonrasına ertelenmesi yönündeki Dışişleri Bakanlığı önerisini kabul etti."

- İsrail'in "Kürt devleti sevgisi"

Türkiye'nin geçen yıl temmuz ayındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal ve kısıtlamalara en sert tepkiyi veren ülke olarak öne çıkmasının ardından da İsrail siyasetinde ve basınında "bağımsız bir Kürt devletini destekleme ve Ermeni iddialarını tanıma" çağrıları yapılmıştı.